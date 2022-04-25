Путин: экономика России в нынешних условиях может работать стабильно и без сбоев

Российский президент Владимир Путин заявил, что в последнее время страна столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением со стороны Запада, сообщает «РИА Новости».

По словам президента, после начала спецоперации в Донбассе давление на Россию еще больше усилилось. Однако, как отметил Путин, и в нынешних условиях у российской экономики есть возможности работать стабильно и без сбоев.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в Евросоюзе идет работа над шестым пакетом санкций против России. По его словам, новые меры могут затронуть импорт российской нефти. При этом детали санкций, которые затрагивают российскую нефть, еще не согласованы. Они могут содержать постепенный отказ от нее или введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела.



Дарья Акимова