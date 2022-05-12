Главное о коронавирусе на 12 мая: первый случай COVID-19 в КНДР, осложнения могут сохраняться более двух лет
В Татарстане летальных случаев не было с 8 мая
- На 11 мая в Татарстане за сутки зарегистрировали 193 случая заражения коронавирусом. Всего на вчерашний день было зарегистрировано 146 836 случаев COVID-19 по республике. Выздоровело 203 татарстанца, общее количество вылечившихся пациентов составляло 140 869 человек. Кроме того, за сутки не было зафиксировано случаев смерти от COVID-19, а всего по республике с начала пандемии умерли 1 989 человек. О последнем летальном случае сообщалось 8 мая — умер один татарстанец.
Мурашко предупредил о возможном появлении новых штаммов COVID-19
- Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что крупные фармацевтические компании, в том числе производители вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna, были вовлечены в военно-биологическую деятельность США на Украине. По его словам, испытания новых лекарств специалисты США проводят в обход международных норм безопасности. Таким образом, компании Запада значительно снижают расходы на реализацию исследовательских программ, а также приобретают серьезные конкурентные преимущества.
- Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость коронавирусом в России снижается 12-ю неделю подряд. В ведомстве отметили, что показатель заболеваемости в стране за неделю снизился на 27%, а за последние четыре недели снижение составило 34%. Ранее Роспотребнадзор заявлял, что подлинии омикрон-штамма COVID-19 ВА.4 и ВА.5 в России не выявлены.
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что появление новых штаммов COVID-19 — дело времени, поэтому задача для стран БРИКС (Группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР) — создать собственный механизм предупреждения массовых инфекционных болезней. Данная комплексная система должна являться рабочим механизмом БРИКС и работать для каждого человека, ставя интересы пациента превыше всего и не допуская превалирования экономических преференций над ценностью человеческой жизни и здоровья, подчеркнул он.
- Мурашко также добавил, что показания к диспансерному наблюдению выявлены практически у 60% граждан, прошедших первый этап углубленной диспансеризации. Он отметил, что профилактические мероприятия за 2021 год, несмотря на пандемию COVID-19, завершили 50,6 млн человек. Это позволило на ранних стадиях выявить пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями и взять их под наблюдение.
- Иммунолог Николай Крючков сообщил, что россиянам следует носить маски в общественном транспорте и помещениях из-за грядущего распространения новых подвидов штамма коронавируса «омикрон» — ВА.4 и ВА.5. По его словам, эти линии начинают вытеснять раньше преобладающий подвид «омикрона» ВА.2, а кроме того, стремятся уйти из-под сформировавшегося коллективного иммунитета.
- Также Крючков заявил, что баланс между заболеваемостью коронавирусом и ослаблением ограничительных мер в России является хрупким. Он отметил, что сейчас наблюдается ослабление антиковидных мер, низкий уровень вакцинации от вируса, а также снижение коллективного иммунитета к COVID-19. Крючков призвал помнить, что пандемия еще не завершилась. По его словам, нет фактов, которые подтверждали бы ее окончание.
- Иммунолог добавил, что этой осенью, когда люди вернутся в города, выйдут на работу и учёбу — появится риск образования нового суперштамма коронавируса. Крючков отметил, что одними из факторов также станут погодные условия и снижение уровня коллективного иммунитета. Защититься от заболевания, по мнению врача, можно только с помощью вакцинации и ревакцинации.
- Заведующая НИЛ коронавируса и постковидного синдрома НЦМУ «Центр персонализированной медицины Татьяна Каронова рассказала, что дефицит ряда витаминов и микроэлементов может наблюдаться у пациентов с постковидом, однако нужны дополнительные исследования. По ее словам, если у пациента с посковидным синдромом наблюдается дефицит витаминов, то восполнить его самостоятельно приемом профилактических доз невозможно.
- Правительство России выделило Минздраву 100 млн рублей на выплаты призов победителям розыгрыша среди вакцинированных от коронавируса. Согласно документу, запланирована выдача 1 тысячи призов по 100 тысяч рублей. Напомним, в прошлом году в стране постановлением премьер-министра была запущена программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против COVID-19. Мероприятие проводилось с 1 сентября по 1 декабря 2021 года на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.
- Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно направит более 10,5 млрд рублей на страховые выплаты медицинским работникам, которые лечат больных с коронавирусом. Он напомнил, что по инициативе президента для врачей, младшего и среднего персонала, водителей машин скорой помощи предусмотрены специальные страховые гарантии на случай, если они заболевают, помогая пациентам.
- Руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова заявила, что ситуация с COVID-19 в городе в настоящее время стабильная. По ее словам, на прошлой неделе уровень заболеваемости снизился на 25% по сравнению с предыдущей. Кроме того, снижение отмечено по заболеваниям ОРВИ, пневмоний, и бессимптомных форм.
- В парках столицы открылись летние павильоны «Здоровая Москва». В открытии одного из них — в парке «Ходынское поле», принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, перед этими павильонами стоит новая задача — провести диспансеризацию тех, кто переболел COVID-19, а именно 2,5 млн москвичей. Он отметил, что в парке «Ходынское поле» есть все необходимое для проведения обследования: павильон площадью 300 квадратных метров, а также веранда, где открыты 12 кабинетов. Три из них — доврачебного осмотра, два процедурных, три для терапевтов, кабинеты УЗИ и психотерапевта.
- В министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что в регионе с начала пандемии провели 16,8 млн ПЦР-исследований на коронавирус. Заместитель председателя правительства области Светлана Стригункова отметила, что ПЦР-диагностика — наиболее точный способ определения наличия коронавируса. Количество новых выявленных случаев COVID-19 в Подмосковье остается низким, подчеркнула зампред.
- Омские медики вакцинировали от коронавируса более 1 млн 192 тысяч жителей региона и выполнили план по прививкам на 100%. В областном Минздраве отметили, что завершенный курс вакцинации прошли 1 141 466 взрослых граждан, что составляет 95,8% от плана и 76,6% от общего числа взрослого населения.
- Власти Калининградской области обратились в региональное управление Роспотребнадзора с вопросом о возможности смягчения масочного режима, введенного в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, вопрос об отмене масочного режима, действующего для посещения общественных мест в регионе, активно поднимают жители области, в том числе обращаясь к губернатору Антону Алиханову в социальных сетях. Отмечается, что решений под данному вопросу пока не принималось.
- Руководитель управления Роспотребнадзора по Северной Осетии Алан Тибилов заявил, что количество случаев заражения коронавирусом за прошедшую неделю снизилось в регионе на 28,6%. Также в 2-3 раза сократилось число госпитализаций с COVID-19, отметил специалист.
- В школах Камчатки выпускники, их родители и педагоги пройдут экспресс-тестирование на наличие коронавируса для участия в праздновании последних звонков. Проведение мероприятий в школах региона в очном формате начнется в конце недели и продлится ориентировочно до 20 мая.
- Главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев рассказал, что требование об отстранении или переводе на дистант не прошедших вакцинацию от COVID-19 работников в регионе отменено в Красноярском крае. По его словам, такое решение принято в связи с достижением необходимого уровня охвата вакцинацией среди определенных в постановлении категорий граждан. Кроме того, работодателям рекомендовано поддерживать охват вакцинацией и ревакцинацией против COVID-19 на уровне 80%.
Исследователи из США: через три года постковидом будут болеть до 14% населения земного шара
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 519 484 379 человек, 6 258 388 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (82 223 174). На второй строчке — Индия (43 113 413), на третьей — Бразилия (30 617 786), на четвертой — Франция (29 252 875), на пятой — Великобритания (22 338 750).
Больше всего смертей зафиксировано в США (998 997). За ними следуют Бразилия (664 750), Индия (524 181), Россия (369 644, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 465).
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за прошедшую неделю в мире заразились коронавирусом более 3,5 млн человек, а более 12 тысяч умерли. Кроме того, число случаев заражения сократилось на 12% по сравнению с предшествующими семью днями, а число летальных исходов — на 25%. Наиболее значительное уменьшение числа заразившихся по сравнению с предыдущей неделей (25 апреля — 1 мая) зарегистрировано в Юго-Восточной Азии (-29%), Восточном Средиземноморье (-28%) и Европе (-26%). Вместе с тем рост заболеваемости отмечен в Америке (+14%) и Африке (+12%).
- Французские власти решили отменить с 16 мая требование об обязательном ношении масок в общественном транспорте, которое ранее было введено в связи с пандемией коронавируса. Это стало последним решением нынешнего состава французского правительства, поскольку 14 мая истекает первый мандат президента страны Эмманюэля Макрона и начинается его второй срок.
- Молекулярные биологи из Стэнфордского университета (США) выяснили, что частицы коронавируса SARS-CoV-2 способны заражать особую разновидность белых кровяных телец. По их словам, эта способность позволяет вирусу распространяться по легким. Исследователи взяли срезы легочной ткани, ввели вирус, а затем проверили, что происходит в инфицированных клетках. Оказалось, что из-за SARS-CoV-2 в макрофагах меняется активность нескольких генов, которые влияют на воспаление. Ученые надеются, что с помощью лекарств механизм можно нарушить и предотвратить осложнения заболевания.
- Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) отменяют с 16 мая рекомендацию об обязательном ношении медицинских масок в аэропортах и на борту самолета. Вместе с этим директор ECDC Андреа Аммон заявила, что люди обязаны не забывать о физическом дистанцировании и соблюдении гигиены рук.
- Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо Мэлпаса сотрудникам ВБ. Как отмечает издание, 66-летний Мэлпас полностью вакцинирован, он испытывает легкие симптомы COVID-19 и продолжает работать из дома.
- Минздрав Армении утверждает, что статистика ВОЗ по избыточной смертности в республике от коронавируса преувеличена, так как в нее включены смерти, зафиксированные в результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Минздрав страны обратился во Всемирную организацию с требованием получить дополнительные комментарии и пересмотреть опубликованный анализ.
- Власти Лаоса объявили о полном открытии страны для вакцинированных путешественников. Отмечается, что такое решение было принято после опроса общественного мнения и консультаций с экспертами. Начиная с 9 мая вакцинированным туристам не нужно предоставлять результаты ПЦР-теста или проходить тестирование на заболевание по прибытии.
- Исследователи американской компании Fractal Therapeutics сообщили, что через три года постковидом будут больны до 14% населения земного шара. Отмечается, что это заболевание, уже включено в Международный классификатор болезней (МКБ) и насчитывает до 200 различных симптомов. По словам ученых, вакцинация помогла сократить рост заболеваемости, но постковид будут мучать человека еще очень долгое время.
- В социальных сетях начали появляться ролики, в которых жители Шанхая пытаются выбраться из своих квартир по веревочным лестницам. Как сообщили местные СМИ, людям пришлось выбираться на улицу таким способом, чтобы сходить за продуктами, так как из-за локдауна люди оказались заперты в своих квартирах. Отмечается, что выйти через двери они не могли, так как они были заварены представителями властей в рамках карантина.
- Отмена политики «нулевого ковида» в Китае приведет к «цунами» заражений и почти 1,6 миллиона смертей, говорится в исследовании, опубликованном в The Guardian. В издательстве отметили, что на данный момент китайское правительство использует ресурсоемкие массовые тестирования, наблюдения за случаями заражения, а также применяет блокировки и строгий карантин. Кроме того, выступление президента КНР Си Цзиньпина на прошлой неделе подтвердило эту приверженность, несмотря на вызов, создаваемый вариантом «Омикрон», который уже повлиял на политику других стран по борьбе с COVID-19.
- В Китае сочли безответственным комментарий главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, который призвал применить в Шанхае иной подход к борьбе с COVID-19. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что «Китай — одна из самых успешных стран в мире в области профилактики и борьбы с эпидемиями, что очевидно для всего международного сообщества», а «меры Китая по профилактике и борьбе являются научными и эффективными».
- Врачи из Больницы китайско-японской дружбы в Китае рассказали, что симптомы COVID-19 у более чем половины госпитализированных пациентов сохраняются более двух лет. Отмечается, что наблюдение за 1192 пациентами, госпитализированными в больницу с коронавирусом, показало: последствия болезни беспокоят 68% из них спустя полгода после выздоровления, а 55% борются с осложнениями даже спустя два года. Основными проблемами стали боль, утомляемость, проблемы со сном, психические нарушения. Те, кому понадобилась ИВЛ, страдали от проблем с легкими.
- На территории Северной Кореи зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом. Отмечается, что 8 мая у больных в Пхеньяне взяли анализы, результаты которых показали заболеваемость штаммом «омикрон». После этого власти республики объявили о внедрении системы вирусного контроля для «максимальной чрезвычайной ситуации». Затем лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел заседание политбюро, призвав заблокировать все возможности распространения вируса и усилить пограничный контроль.
- Администрация нового президента Республики Корея Юн Сок Ёля рассматривает возможность поставить КНДР гуманитарную помощь в связи с выявлением там первого случая заражения коронавирусом. «Я знаю, что есть намерение оказать гуманитарную помощь Северной Корее», — сказал представитель офиса президента.
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