Иммунолог назвал хрупким баланс между ситуацией с COVID-19 и ослаблением антиковидных мер в России

Фото: Максим Платонов

Баланс между заболеваемостью коронавирусом и ослаблением ограничительных мер в России является хрупким. Такое мнение выразил иммунолог Николай Крючков.

— Для того чтобы он перешел из противоэпидемической формы в проэпидемическую, много не нужно. Небольшие колебания факторов способны увести баланс в противоположную сторону, — приводят его слова «Известия».

Фото: Максим Платонов

Как отметил специалист, сейчас наблюдается ослабление антиковидных мер, низкий уровень вакцинации от вируса, а также снижение коллективного иммунитета к COVID-19. Крючков призвал помнить, что пандемия еще не завершилась. По его словам, нет фактов, которые подтверждали бы ее окончание.

Недавно иммунолог сообщил, что в мае и июне в России могут произойти всплески заболеваемости коронавирусом. Однако они могут остаться незамеченными в связи с небольшим охватом жителей страны ПЦР-тестированием.

Диана Жиленкова