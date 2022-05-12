Мурашко заявил, что появление новых штаммов COVID-19 — это дело времени

Фото: Максим Платонов (архив)

Коронавирус мутирует, и такие штаммы, как «дельта» и «омикрон», создают новые вызовы для борьбы с инфекцией. При этом появление новых вариантов, причем не только COVID-19, — это дело времени, считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Именно поэтому первоочередной задачей для наших стран является создание в рамках БРИКС собственного механизма раннего предупреждения массовых инфекционных заболеваний и принятия активных и эффективных мер, — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

По мнению главы российского Минздрава, такая система должна являться рабочим механизмом БРИКС и функционировать для каждого человека. Так, интересы пациента должны быть превыше всего, а преобладание экономических преференций над ценностью человеческой жизни и здоровья недопустимо, считает Мурашко.

Также на этой неделе глава Минздрава сообщил о продолжении консультаций России и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по признанию вакцины от коронавируса. Оценка «Спутника V» была приостановлена ранее из-за технических сложностей, вызванных санкциями.

Диана Жиленкова