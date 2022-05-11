В Татарстане зарегистрировано 193 новых случая заражения COVID-19

В Татарстане за последние сутки зафиксировано 193 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 11 мая в Татарстане зарегистрировано 146 836 случаев COVID-19. Выздоровело с начала пандемии 140 869 человек, в том числе 203 за минувшие сутки. Госпитализировали с коронавирусом еще 53 татарстанца.

За последние сутки в республике не зарегистрировали новых случаев смерти от COVID-19. Умерли с начала пандемии 1 989 татарстанцев. О последнем летальном случае в регионе сообщалось 8 мая — умер один человек.

Фото: realnoevremya.ru

10 мая сообщалось, что в Татарстане зарегистрировали 195 новых случаев заражения COVID-19. Актуальные новости о пандемии в республике, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко