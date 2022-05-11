Спрос на кикшеринг вырос в 5,5 раза по сравнению с 2021 годом

Фото: Максим Платонов

В минувшие майские праздники — с 30 апреля по 10 мая — среди жителей Казани спрос на поездки на электросамокатах увеличился почти на 15%. Об этом «Реальному времени» сообщили в сервисе кикшеринга «Юрент».

Казань по итогам майских праздников оказалась одним из самых популярных городов по количеству поездок на электросамокатах. Активнее всего казанцы катались в прошлые выходные — 7 и 8 мая. Час пик зафиксирован во второй половине дня, в 16.00—17.00.

Увеличилась в майские праздники и длительность поездок на электросамокатах по Казани. Если обычно жители третьей столицы катаются в среднем от 20 до 30 минут, то в минувшие выходные они уделяли этому 35—45 минут.

Чаще всего жители Казани катались на электросамокатах в центре города: около ГУМа, станции метро «Кремлевская», у памятника Казанскому Коту и на Кремлевской набережной. Выбирали для таких прогулок также пространство под мостом «Миллениум» и у театра имени Галиаскара Камала.



Фото: Максим Платонов

По подсчетам «Юрента», в целом спрос на поездки с открытия сезона кикшеринга вырос в среднем на 546% по сравнению с 2021 годом. Казанцам аренда электросамоката доступна с конца апреля.

Стоит отметить, что казанцы стали активнее интересоваться не только арендой, но и приобретением электросамокатов. По данным «Авито», продажи электротранспорта в столице Татарстана увеличились на 31% по сравнению с прошлым годом. В целом по стране их реализация выросла на 42%.



В Казани, как и в целом в Татарстане, жители активно пользовались электросамокатами и в прошлом году, что порой заканчивалось авариями. По данным МВД России, республика оказалась в списке регионов, в которых произошло больше всего ДТП с этим транспортом. Татарстан занял четвертое место — с начала сезона и по сентябрь 2021 года произошло 12 таких аварий.

Чтобы как-то урегулировать передвижение, в столице Татарстана в июне прошлого года приняли правила пользования электросамокатами, принципы и требования размещения их парковок. Комитет по транспорту Казани и компании, оказывающие услуги по прокату электросамокатов в городе, подписали соглашение о взаимодействии.



Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Казани в 60 зонах установили ограничение скорости до 10—15 км/ч, ликвидировали 16 участков, где парковка электросамокатов не соответствовала правилам дорожного движения и правилам благоустройства города. На девяти участках дорожной сети установили полный запрет движения самокатов. Операторы кикшеринга усилили контроль за пользователями.



Татьяна Демина