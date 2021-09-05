Татарстан оказался в лидерах по количеству ДТП с электросамокатами

Татарстан оказался в списке регионов, в которых произошло больше всего ДТП с электросамокатами. Республика заняла четвертое место, в ней с начала 2021 года произошло 12 таких ДТП, рассказали ТАСС в МВД РФ.



Лидером по количеству ДТП стал Санкт-Петербург (58), за ним следуют Москва (55) и Краснодарский край (21). На пятой строке после Татарстана расположилось Подмосковье (11).

По данным министерства, с января по июль текущего года в России произошло 266 ДТП с участием электросамокатов. Годом ранее их число не превышало 160. Увеличилось количество таких происшествий с участием детей.

С начала года в таких ДТП погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Пострадавшими числятся 275 человек, 39 из которых дети.

Фото: realnoevremya.ru

С начала года по 19 августа ДРКБ приняла 168 татарстанских детей, которые получили травмы при езде на самокате. В приемно-диагностическое отделение поступили 59 детей: на 14 из них наехали самокаты, 45 управляли сами. 11 детей, поступивших в ПДО ДРКБ, пришлось госпитализировать.

Маргарита Головатенко