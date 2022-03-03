Путин поручил выплатить 7,4 млн рублей семьям погибших на Украине военных — это беспрецедентно большая сумма

Президент России Владимир Путин поручил установить дополнительную выплату семьям российских военных, погибших на Украине, на сумму более 7 млн рублей. Это беспрецедентно большая сумма. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Наш долг поддержать семьи наших погибших и раненых боевых товарищей, которые сражались за безопасность Отечества, за наш народ, за народ России. Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине будет перечислено предусмотренное по закону страховое обеспечение и будет обеспечено единовременное пособие — это 7 миллионов 421 тысяча рублей, — сказал президент.

— Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибших. Но, кроме того, считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере 5 миллионов рублей, — добавил Путин.

Кроме того, если военнослужащий, проходивший службу по контракту, из-за ранения будет признан негодным к военной службе, то он получит единовременное пособие в размере 2 млн 968 тысяч рублей, в случае инвалидности — ежемесячную денежную компенсацию. По словам Путина, все эти меры уже предусмотрены законом.

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Дарья Акимова