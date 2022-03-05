Путин подписал указ о дополнительных единовременных выплатах семьям российских военных

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной выплате семьям российских военных, погибших в ходе операции в Донбассе или в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Сумма единовременной выплаты составит 5 млн рублей. Также, в случае ранения военнослужащих на Украине и в Сирии, они получат по 3 млн рублей.

Кроме того, президент подписал указ «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии РФ, и членам их семей».

3 марта Путин поручил установить дополнительную выплату семьям российских военных, погибших на Украине, на сумму 7,4 млн рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибших.



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Дарья Акимова