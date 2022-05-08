Слуцкий — после матча «Локомотив» — «Рубин»: «Я вам точно гарантирую — что я не уйду ни в запой, ни в депрессию»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что приложит все от него зависящее, чтобы команда максимально качественно сыграла две последние игры сезона. Его слова приводит пресс-служба клуба.

— У меня есть уверенность, что точно я приложу все от меня зависящее, чтобы мы максимально качественно сыграли две последние игры сезона и постарались набрать очки. Это я вам точно гарантирую — что я не уйду ни в запой, ни в депрессию, ни еще куда-либо.

Фото: rubin-kazan.ru

Слуцкий выразил мнение, что результат матча несправедлив. У «Рубина» 7 поражений и одна победа в девяти последних играх. После 28 туров казанская команда набрала 29 очков и продолжает занимать 13 место.

Подробнее о том, как проходил матч «Локомотив» — «Рубин» — в репортаже «Реального времени».

Татьяна Леухина