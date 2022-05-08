Слуцкий — о поражении от «Локомотива»: «Справедливым был бы иной результат»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итог выездной игры с московским «Локомотивом» (1:0). Он заявил, что этот результат, по его мнению, несправедлив.

— Считаю, что более справедливым результатом был бы несколько иной, потому что, мне кажется, мы были поострее. В первом тайме игра без моментов, а во втором тайме мы, к сожалению, не смогли реализовать свои шансы. Нам нужны очки, поэтому очень обидно, когда проигрываешь в концовке.

На вопрос, почему казанская команда играет с перепадами, проводит достойные игры с «Локомотивом» и «Спартаком» и при этом уступает «Сочи» (6:0), специалист сравнил свою команду с пиджаком с заплатками.

— Потому что у нас в обойме находятся 10—11 игроков. И если кто-то выпадает, то очень тяжело. Представьте, что у вас есть костюм в заплатках, и когда-то они выдерживают, а когда-то разлетаются. Но чтобы выглядеть стабильно, нужно иметь запас прочности. Я имею в виду человеческий запас прочности. К сожалению, у нас этого нет. Когда мы работаем недельные циклы, мы больше лечим игроков, нежели готовимся к играм, — приводит слова наставника «Рубина» корреспондент «Реального времени».

У «Рубина» семь поражений и одна победа в девяти последних играх. После 28 туров казанская команда набрала 29 очков и продолжает занимать 13-е место.

Эрик Добролюбов