Минобороны России: СБУ планирует провокации на Украине с применением химоружия до 24:00 6 мая

Служба безопасности Украины (СБУ) планирует в ряде населенных пунктов до 24:00 6 мая провокации с применением химического оружия для дальнейшего обвинения российских Вооруженных сил. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, провокации готовятся в Высокополье, Ивановке, Князевке и Тополином Херсонской области, а также в Апостолово Днепропетровской области. Генерал-полковник отметил, что ранее при подготовке подобных действий мирное население выводилось из района планируемого заражения, однако сейчас оповещение граждан не производится в целях получения максимального резонанса.

Фото: Минобороны России

Мизинцев заранее предупредил «цивилизованный Запад», ООН и Международный комитет Красного Креста, а также Организацию по запрещению химического оружия, что подобные провокации о якобы «злодеяниях русских» в скором времени Киев планирует широко распространить через СМИ Запада и на различных интернет-ресурсах, передает ТАСС.

Также сегодня в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) и националисты готовят провокации с подрывом химических предприятий в Донбассе. Например, на предприятии «Азот» в Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР) боевики разместили тяжелое вооружение.

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Диана Жиленкова