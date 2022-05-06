Мизинцев заявил, что ВСУ и националисты готовят провокации с подрывом химических предприятий в Донбассе

Подразделения Вооруженных сил Украины и националистические батальоны, по указанию кураторов из США и Великобритании, оборудуют мощные укрепрайоны на крупных предприятиях, в том числе химической промышленности. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, на территории предприятия «Азот» в Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР) боевики разместили тяжелое вооружение. Помимо этого, более тысячи работников завода и местных жителей удерживают в подземных сооружениях в качестве «живого щита».

Как отметил Мизинцев, националисты систематически обстреливают из РСЗО Первомайск, Стаханов и Калиново, тем самым провоцируя Вооруженные силы России на ответный удар. Цель — дальнейшее обвинение российских военных в уничтожении мирных граждан и создании техногенной катастрофы.

Генерал-полковник добавил, что неонацисты заминировали емкости с химически опасными веществами. При вынужденном оставлении своих позиций их могут немедленно подорвать, передает ТАСС.

Фото: кадр видео Минобороны России

Как сообщили несколько дней назад в Минобороны России, в Харькове на цементном и коксохимическом заводах ВСУ установили гаубицы и РСЗО. На предприятиях находится большое количество цистерн с ядовитыми техническими жидкостями. Если емкости разрушат, то химические вещества попадут в атмосферу и заразят воздух, местность и источники водоснабжения.

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Диана Жиленкова