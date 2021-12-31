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Новую российскую вакцину от COVID-19 могут зарегистрировать до конца первого квартала 2022 года

12:59, 31.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Новую российскую вакцину от COVID-19 могут зарегистрировать до конца первого квартала 2022 года
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Новую российскую вакцину от COVID-19 «Конвасэл» могут зарегистрировать до конца первого квартала 2022 года. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

В рамках клинических исследовании вакцину получили 150 человек. Они не заболели COVID-19, это говорит об эффективности препарата, заявила она в интервью телеканалу «Россия 24».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе разработчики «Спутника V» сообщили, что назальная форма российской вакцины от коронавируса будет доступна в первом квартале 2022 года.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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