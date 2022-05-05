В Великобритании отозвали у Мосбиржи статус признанной

Налоговая служба Великобритании отозвала у Московской биржи статус признанной. Об этом заявили в ведомстве.

Статус отозвали 5 мая. Он присваивается для налоговых целей, чтобы квалифицировать фондовые рынки. Ценные бумаги, которые торгуются на признанных фондовых биржах, пользуются определенными налоговыми льготами.

Фото: moex.com

Любые инвестиции, сделанные после 5 мая, не будут рассматриваться как инвестиции, сделанные на признанной фондовой бирже, передает «РИА Новости».

Московская биржа получила статус признанной 5 января 2011 года.



24 февраля, в день начала спецоперации на Украине, Мосбиржа объявила о закрытии торгов на всех рынках. Тогда рубль и российский рынок акций упали до установленных биржей границ. Индекс Мосбиржи обвалился на 11%.

Вчера по итогам торгов индекс Московской биржи снизился на 2,9%, до 2 373,16 пункта (-2,9%), а индекс РТС составил 1 114,13 пункта (+3%). Большинство «голубых фишек» на Мосбирже подешевели в пределах 7,9%.

Татьяна Леухина