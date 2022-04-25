Село Журавлевка в Белгородской области подверглось обстрелу — пострадали два человека
В Белгородской области два человека получили ранения в результате обстрела села.Об этом сообщил в своем telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Мужчину ранило в руку, женщину — в область шеи. Есть разрушения жилых домов, передает ТАСС его слова.
Сегодня вечером сообщалось об обстреле села Нехотеевка. В результате инцидента мирное население не пострадало. Оказались повреждены жилые постройки и личный транспорт. Вчера на территорию села Отрадное в Белгородской области прилетел снаряд со стороны Украины. В результате инцидента никто не пострадал, снаряд упал в поле.
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