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Зяббаров оказался самым богатым министром Татарстана по итогам прошлого года

22:39, 02.05.2022 1
Зяббаров оказался самым богатым министром Татарстана по итогам прошлого года
Фото: tatarstan.ru

По итогам 2021 года министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров вместе с супругой заработали более 193,1 млн рублей. Его семья заработала больше других семей членов правительства республики. Декларация опубликована на сайте правительства РТ.

При этом Зяббаров заработал 11,6 млн рублей, 181,5 млн — его жена. Министру принадлежит земельный участок площадью 2,4 тыс. кв. м и два жилых дома площадью 655,8 кв. м и 293,4 кв. м, в пользовании у него находятся еще два земельных участка (502 кв. м и 6,2 тыс. кв. м).

У жены в собственности 32 земельных участка общей площадью 116,8 тыс. кв. м, восемь помещений общей площадью 1,3 тыс. кв. м и две квартиры площадью 127 и 40 кв. метров.

Фото: tatarstan.ru

Самый большой доход среди татарстанских министров — у министра земельных и имущественных отношений региона Фаниля Аглиуллина — 21,5 млн рублей. Меньше всех заработал министр спорта РТ Владимир Леонов — 3,8 млн рублей.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин за 2021 год заработал 7,25 млн рублей, глава аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров за 2021 год заработал более 7,8 млн рублей.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:27
    Скорее самым честным и дальновидным .
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