Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заработал в прошлом году более 7 млн рублей

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин за 2021 год заработал 7,25 млн рублей. Сведения о доходах опубликованы на сайте правительства республики.

В пользовании у Песошина находится квартира площадью 108,3 кв. м. В собственности у премьер-министра Татарстана — лодка Stingray и лодочный мотор Tohatsu.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В собственности у супруги премьер-министра, Ларисы Песошиной, три земельных участка общей площадью 4,7 тыс. кв. м, жилой дом площадью 580,6 «квадрата», квартира в 108,3 кв. м и нежилое здание площадью 442,1 кв. м. Она заработала более 1 млн рублей в прошлом году.

В 2021 году Песошин задекларировал доход в 6,94 млн рублей. С 2020 года перечень имущества не изменился.

Татьяна Леухина