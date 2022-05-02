Глава аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров заработал 7,8 млн рублей за прошлый год

Глава аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров за 2021 год заработал более 7,8 млн рублей. Декларация опубликована на сайте главы республики.

В собственности Сафарова находится жилой дом площадью 569,2 кв. м и гаражный бокс площадью 97,8 кв. м. В пользовании совместно с супругой — земельный участок площадью 448 «квадратов». Ему принадлежит мотолодка Silver Husky с подвесным двигателем Suzuki, автомобильные прицепы «Багем» и «ЛАВ».

Супруга Сафарова заработала в прошлом году более 1,2 млн рублей. В ее собственности находятся квартира площадью 116 кв. м, машино-место. В пользовании Сафаровой находится квартира площадью 207,3 кв. м.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин задекларировал доход за прошлый период в размере 7,25 млн рублей. Президент республики Рустам Минниханов заработал за 2021-й 8,6 млн рублей.

Татьяна Леухина