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Глава аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров заработал 7,8 млн рублей за прошлый год

16:40, 02.05.2022 2
Глава аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров заработал 7,8 млн рублей за прошлый год
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров за 2021 год заработал более 7,8 млн рублей. Декларация опубликована на сайте главы республики.

В собственности Сафарова находится жилой дом площадью 569,2 кв. м и гаражный бокс площадью 97,8 кв. м. В пользовании совместно с супругой — земельный участок площадью 448 «квадратов». Ему принадлежит мотолодка Silver Husky с подвесным двигателем Suzuki, автомобильные прицепы «Багем» и «ЛАВ».

Супруга Сафарова заработала в прошлом году более 1,2 млн рублей. В ее собственности находятся квартира площадью 116 кв. м, машино-место. В пользовании Сафаровой находится квартира площадью 207,3 кв. м.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин задекларировал доход за прошлый период в размере 7,25 млн рублей. Президент республики Рустам Минниханов заработал за 2021-й 8,6 млн рублей.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:09
    Тоже скромненько
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  • Анонимно 17:14
    Ужас там оказывается каких только должностей нет. Столько не нужных штатов и все получают по 7- 9 миллионов в год.
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