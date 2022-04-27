Захарова: Константина Ярошенко обменяли на осужденного в России гражданина США

Российского летчика Константина Ярошенко, которого осудили на 20 лет, обменяли на гражданина США Рауди Рида. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен ранее осужденного в Российской Федерации гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 г. был приговорен к 20 годам лишения свободы, — пишет Захарова. Других подробностей обмена пока нет.

Фото: МИД России

Константина Ярошенко задержали 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в попытке сбыта крупной партии наркотиков. Через два дня его передали сотрудникам американского управления по борьбе с наркотиками и доставили в США, где осудили на 20 лет лишения свободы.

Приговор Ярошенко вынесли 7 сентября 2011 года. Суд присяжных признал его виновным в сговоре для сбыта 4 тонн кокаина общей стоимостью в 100 миллионов долларов.

Артем Гафаров