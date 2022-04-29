В России зарегистрировали 7 710 новых случаев заболевания COVID-19

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 7 710 случаев заболевания COVID-19. Всего заболевших по стране зафиксировали 18 174 991 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 29 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 11 041 человека, всего выздоровевших — 17 528 963 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 161 россиянина, всего от инфекции скончались 375 727 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в России выявили 7 681 случай заболевания коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на 29 апреля читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова