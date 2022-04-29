Чернов: FISU выберет новые даты для Универсиады в Екатеринбурге
Международная федерация университетского спорта (FISU) выберет другие даты проведения Универсиады в России. Об этом в эфире «Матч ТВ» рассказал генеральный директор Универсиады в Екатеринбурге Александр Чернов.
Чернов заявляет, что Универсиаду у России никто не отбирает. С 10 по 12 ноября в Брюсселе пройдет заседание исполкома FISU. На нем, как заявляет Чернов, будет выбрана новая дата проведения Универсиады.
Сегодня на официальном сайте FISU появилось сообщение о том, что у Екатеринбурга забирают право проведения Универсиады в 2023 году. Также в федерации рассказали, что заседание исполкома должно было пройти там же, но его перенесли в столицу Бельгии.
В официальном сообщении FISU указано, что федерация отменила проведение в Екатеринбурге также Кубка мира по спортивным единоборствам. Его перенесли на 2022 год в турецкий город Самсун.
Касательно заседания исполкома FISU в Брюсселе, о котором говорил Чернов, федерация заявляет, что в повестке будет стоять вопрос о праве проведения Универсиады в 2027 году. О новом времени проведения соревнований в России в сообщении не говорится.
В 2013 году Казань принимала первую в России летнюю Универсиаду. Для проведения соревнований в городе задействовали 64 объекта, часть из которых пришлось построить. Например, для размещения спортсменов была построена Деревня Универсиады, которую сейчас превратили в студенческий кампус. Также в России проходила зимняя Универсиада 2019 года, ее принимал Красноярск.
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