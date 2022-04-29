Чернов: FISU выберет новые даты для Универсиады в Екатеринбурге

Международная федерация университетского спорта (FISU) выберет другие даты проведения Универсиады в России. Об этом в эфире «Матч ТВ» рассказал генеральный директор Универсиады в Екатеринбурге Александр Чернов.

Чернов заявляет, что Универсиаду у России никто не отбирает. С 10 по 12 ноября в Брюсселе пройдет заседание исполкома FISU. На нем, как заявляет Чернов, будет выбрана новая дата проведения Универсиады.

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня на официальном сайте FISU появилось сообщение о том, что у Екатеринбурга забирают право проведения Универсиады в 2023 году. Также в федерации рассказали, что заседание исполкома должно было пройти там же, но его перенесли в столицу Бельгии.

В официальном сообщении FISU указано, что федерация отменила проведение в Екатеринбурге также Кубка мира по спортивным единоборствам. Его перенесли на 2022 год в турецкий город Самсун.

Касательно заседания исполкома FISU в Брюсселе, о котором говорил Чернов, федерация заявляет, что в повестке будет стоять вопрос о праве проведения Универсиады в 2027 году. О новом времени проведения соревнований в России в сообщении не говорится.



В 2013 году Казань принимала первую в России летнюю Универсиаду. Для проведения соревнований в городе задействовали 64 объекта, часть из которых пришлось построить. Например, для размещения спортсменов была построена Деревня Универсиады, которую сейчас превратили в студенческий кампус. Также в России проходила зимняя Универсиада 2019 года, ее принимал Красноярск.



Артем Гафаров