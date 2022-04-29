Универсиаду-2023 перенесли из Екатеринбурга

Право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр 2023 года отложили. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение, которое принял Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU).

Универсиада должна была пройти с 8 по 19 августа. Соревновательная программа подразумевала проведение состязаний по 18 видам спорта и розыгрыш 246 комплектов медалей.

Напомним, что летняя Универсиада уже проходила в России — в 2013 году ее принимала Казань.