В Татарстане за неделю снизились цены на сахар

В Татарстане за неделю подешевел сахар-песок. Средняя цена на него с 15 по 22 апреля опустилась на 2,31%.

Согласно данным Татарстанстата, по состоянию на 22 апреля сахар-песок в республике в среднем стоил 85,2 рубля за кг. Неделей ранее, 15 апреля, средний ценник составлял 87,22 рубля/кг.

Отметим, что с 8 по 15 апреля сахар в Татарстане подорожал на 0,85% — с 86,54 до 87,22 рубля за кг.



Фото: realnoevremya.ru

Согласно подсчетам Росстата, в среднем по России с 16 по 22 апреля цены на сахар-песок снизились на 1,1%. При этом подорожали маргарин, черный чай, печенье и некоторые другие продукты.



В Татарстане люди массово скупали сахар в прошлом месяце — с 3 по 9 марта 2022 года они скупили 1 122 тонны сахара. На прошлой неделе премьер-министр республики Алексей Песошин сообщил о стабилизации спроса на сахар, а также на муку.



Татьяна Демина