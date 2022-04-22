За неделю в Татарстане подорожали яблоки, морковь и картофель

За неделю в Татарстане подорожали некоторые продукты. Сильнее всего увеличилась стоимость яблок, средняя цена которых составила 114 рублей за 1 кг (+4,8%). Такие данные приводит Татарстанстат.

Также в республике подорожали картофель (+2,7% до 54,26 рубля за 1 кг), рис шлифованный (+1,28% до 88,43 рубля), говядина (+0,95% до 452,22 рубля), сахар-песок (+0,85% до 87,22 рубля), морковь (+0,74% до 65,41 рубля), рыба мороженая (+0,7% до 218,84 рубля) и др.

Фото: realnoevremya.ru

В то же время за неделю подешевели молоко пастеризованное (-1,1% до 61,23 рубля за 1 литр), помидоры свежие (-3,08% до 196,82 рубля за 1 кг), бананы (-5,23% до 105,75 рубля), капуста белокачанная (-5,61% до 93,51 рубля) и огурцы (-9,18% до 136,68 рубля).

За последние полтора месяца потребительские цены в целом по России увеличились на 9,4%. Годовая инфляция в стране достигла 17,5%. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».

Диана Жиленкова