Банк России допускает снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях

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Банк России допускает дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров. Об этом сообщил первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин.

— Проведенное ранее повышение ключевой ставки прекратило отток средств со счетов граждан. Значительная часть наличных рублей, которые граждане снимали, уже вернулись в банки, продолжился рост депозитов, — сообщил представитель Центробанка на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Фото: cbr.ru

Напомним, 28 февраля, спустя несколько дней после начала спецоперации России на Украине, Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Свое решение регулятор объяснил кардинальной сменой внешних условий для российской экономики.

Однако уже 8 апреля Банк России объявил о снижении ключевой ставки. С 11 апреля она составляет 17%. Следующее заседание Совета директоров регулятора, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, назначено на 29 апреля.



Татьяна Демина