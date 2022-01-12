Представлен логотип 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией
На заседании республиканского организационного комитета по подготовке и проведению празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией представили логотип. Его приняли, сообщил корреспондент «Реального времени».
Логотип поделен на пять составляющих:
- Силуэт архитектурного объекта «Памятный знак», визуального воплощения зарождения мусульманской культуры в Поволжье.
- Раскрытая книга (Коран) — символ религии, знаний и мудрости.
- Цветок тюльпана — символ обновления, возрождения и расцвета в мусульманской культуре.
- Надпись «1100», выполненная по правилам написания на русском и арабском языках.
- Надпись «Болгар» на арабском языке.
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