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Представлен логотип 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

14:14, 12.01.2022
Представлен логотип 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией
Фото: realnoevremya.ru

На заседании республиканского организационного комитета по подготовке и проведению празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией представили логотип. Его приняли, сообщил корреспондент «Реального времени».

Логотип поделен на пять составляющих:

  1. Силуэт архитектурного объекта «Памятный знак», визуального воплощения зарождения мусульманской культуры в Поволжье.
  2. Раскрытая книга (Коран) — символ религии, знаний и мудрости.
  3. Цветок тюльпана — символ обновления, возрождения и расцвета в мусульманской культуре.
  4. Надпись «1100», выполненная по правилам написания на русском и арабском языках.
  5. Надпись «Болгар» на арабском языке.
Общество Татарстан

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