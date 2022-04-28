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В Татарстане после трагедии в Ульяновской области усилили меры безопасности в детсадах и школах — видео

03:29, 28.04.2022
В Татарстане после трагедии в Ульяновской области усилили меры безопасности в детсадах и школах — видео
Фото: скриншот видео

После трагедии в Ульяновской области в татарстанских детсадах и школах усилили меры безопасности. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Например, в детском саду при гимназии №2 на входе посетителей встречает сотрудник ЧОП. Охране помогает и современная техника. Всего на территории учреждения установлено 12 камер видеонаблюдения.

Каждое утро сотрудники охранного предприятия начинают с обхода территорий. Попасть в здание можно только по электронной карте. На случай экстренной ситуации есть тревожная кнопка.

В прошлом году в Казани 81-ю школу и детский сад оборудовали комнатами охраны. В 38 учреждениях установили металлодетекторы. Работа продолжится и в этом году.

Очередная трагедия со стрельбой в образовательном учреждении произошла во вторник в Ульяновской области. В результате стрельбы в детском саду «Рябинка» погибли двое детей и воспитательница. Подробнее — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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