В Казани выставили на продажу помещение паба Trinity на Баумана за 79 миллионов рублей

В Казани выставили на продажу помещение паба Trinity в КРЦ «Родина» на улице Баумана. Объявление появилось на сайте «Авито».

Продавец просит за него 79 млн рублей. Допускается продажа с сохранением арендатора или действующего бизнеса. Сам паб продолжает работать. «Реальному времени» не удалось связаться с собственником для уточнения деталей.

Как отмечается в объявлении, помещение продается в связи с переездом. Там есть отдельный вход, качественная отделка, проведены все коммуникации.

Фото: vk.com/trinitykazan

Паб, согласно данным TripAdvisor, имеет оценку в 4 балла на основе более 200 отзывов.

В начале января на улице Баумана закрылся ресторан напротив Trinity — заведение американской кухни Twin Peaks на улице Баумана. На его месте открылся гастропаб For People.



В декабре прошлого года на продажу выставляли компьютерный клуб Vault44, расположенный в КРЦ «Родина». За него просили 10 млн рублей.



Татьяна Леухина