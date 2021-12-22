Сеть компьютерных клубов в Казани выставили на продажу за 15 миллионов рублей

Причина продажи — «банальное занятие другим делом»

В Казани выставили на продажу два компьютерных клуба Vault. Как стало известно «Реальному времени», их предлагают приобрести за 15 миллионов рублей, хотя, как заверяет продавец, цена проектов выше — 21 миллион в общей сложности.

При этом собственник готов торговаться — 15 миллионов не окончательный ценник. Шанс получить бизнес по сниженной цене есть у «реальных или заинтересовавшихся потенциальных покупателей».

— Причина продажи — банальное занятие другим делом, текущее же отнимает некоторое время, так необходимое для ведения новых проектов, — сообщил продавец. При этом он гарантирует, что бизнес прибыльный и кота в мешке потенциальный покупатель не приобретает.

В клубах Vault за время их работы проходили крупные всероссийские, местные и межвузовские турниры по CS:GO, NHL21, Dota2 и т.д. Кроме того, у них уже сформировался пласт постоянных посетителей, гласит объявление. Среди достоинств продавец указал сотрудничество со СМИ и некоторыми крупными организациями. От перечисления последних автор объявления воздержался — о каких конкретно компаниях идет речь, не указано.

Фото yandex.com/maps

«Со всеми его комплектующими и железом, локацией»

Компьютерный клуб Vault44, расположенный в центре Казани на главной пешеходной улице, выставили на продажу за 10 миллионов. Однако «со всеми его комплектующими и железом, локацией» цена проекта несколько выше, уверяет продавец. По его подсчетам, реальная стоимость составляет 15 миллионов рублей.

Площадь в 259 «квадратов» занимают три игровых зала, рассчитанных на 50 человек, — Standart, Vip и UltraVip. В них расположены 30, 15 и 5 компьютеров соответственно. Продавец расписал характеристики всего оборудования — материнской платы, оперативной памяти, процессоров и даже коврика для мыши.

В два раза дешевле собственник оценил Vault8, расположенный на проспекте Альберта Камалеева, 8. Он продается за 5 миллионов рублей — на миллион дешевле, чем оценил продавец его стоимость вместе «со всеми его комплектующими и железом, локацией».

Занимаемая им площадь меньше, чем у его «собрата» с Баумана: 86,4 кв. метров. Двадцать посетителей там готовы разместить в четырех залах.

Оба компьютерных клуба обеспечены кондиционерами и холодильниками. Установлена и система видеонаблюдения.

Фото vk.com/vault44

В компьютерные клубы теперь только с QR-кодом

Первый компьютерный клуб Vault появился в Казани на Баумана в 2017-м. В сентябре его основатели закончили оформление ООО и заключили договор аренды. Двери для геймеров клуб распахнул в ноябре.

В 2018-м открылся компьютерный клуб на Чистопольской. Однако в ноябре пандемийного 2020-го Vault19 закрыли.

— Дорогие друзья, осень не щадит никого, так же как и современные реалии, да и год выдается максимально трудным, — сообщила команда проекта. Однако уже спустя пять дней после закрытия клуба на Чистопольской открылся клуб на Альберта Камалеева.

Этой осенью компьютерным клубам Vault пришлось уйти «на карантин», как и весной 2020-го, в разгар всеобщей самоизоляции. Причиной тому стали антиковидные меры, введенные властями Татарстана.

— Друзья, к нашему великому сожалению, эпидемиологическая ситуация ухудшается, и правительством вводятся ограничения, в связи с чем мы вынуждены прервать работу клубов на некоторое время, — говорится в сообщении Vault от 29 октября.



К работе компьютерные клубы вернулись только в декабре, хотя первоначально ожидалось, что «карантин» продлится всего неделю. Vault на Баумана открыл свои двери 11 декабря, а клуб на Альберта Камалеева стал доступен для времяпрепровождения лишь сегодня.

Фото: Максим Платонов

К слову, накануне премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому жители республики могут посещать компьютерные и интернет-клубы только при предъявлении QR-кодов. Эти «черные квадраты» понадобятся и для визита в боулинг, и для посещения аттракционов, расположенных в помещениях.

Татьяна Демина