Цена газа в Европе росла на 21% на открытии торгов

В Европе цена газа на открытии торгов на бирже в среду росла на 21% и поднималась выше $1 350 за 1 тыс. куб. м — цены менялись на фоне новостей о приостановке поставок российского газа в Польшу и Болгарию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.



Цена майского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $1 374 за 1 тыс. куб. м, или €125 за МВт·ч, после этого цена газа опустилась ниже $1 250.

Накануне ООО «Газпром экспорт» уведомило болгарскую компанию «Булгаргаз» о приостановке поставок газа с сегодняшнего дня. В «Булгаргазе» считают, что новый двухэтапный порядок оплаты, предложенный Россией, не соответствует действующему контракту до конца этого года и создает значительные риски для Болгарии.

Фото: realnoevremya.ru

Польские компании PGNiG и Gaz-System тоже получили от российского «Газпрома» уведомление о полной приостановке поставок газа с 27 апреля.

Сегодня «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях. После этого канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна приняла условия оплаты российского газа в рублях. То же самое сделала австрийская нефтегазовая компания OMV.

Маргарита Головатенко