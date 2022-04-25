Лавров заявил, что риски ядерной войны сейчас существенны

Риски ядерной войны сейчас весьма существенны, нельзя недооценивать эту опасность. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

В январе страны «ядерной пятерки» переподтвердили тезис о недопустимости ядерной войны.

— Это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим, — приводит его слова «РИА Новости».

Сегодня первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев может использовать оружие массового уничтожения на поле боя.



На прошлой неделе начальник войск РХБЗ МО РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США готовит три варианта сценариев для обвинения России в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия на Украине. По его мнению, наиболее вероятный сценарий — «постановочный инцидент под чужим флагом».



В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что спецоперация России на Украине направлена на отказ Киева от вступления в НАТО, которое могло бы спровоцировать войну между ядерными державами.



Татьяна Леухина