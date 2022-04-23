Минобороны: США готовят три варианта для обвинения России в применении ОМП на Украине

США готовит три варианта сценариев для обвинения России в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия на Украине, сообщил начальник войск РХБЗ МО РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.



Он пояснил, что первый и наиболее вероятный сценарий — «постановочный инцидент под чужим флагом». Второй — «максимально скрытное применение ОМП в малых объемах» для подавления воли и способности к сопротивлению по решению конкретной оперативной задачи. Третий вариант — «открытое применение ОМП на поле боя» в случае неспособности добиться успеха обычными видами вооружений, скорее всего, в зоне боевых действий (наименее вероятный вариант).

Также Украина рассматривает вопрос нанесения ударов по хранилищу радиоактивных отходов на бывшем предприятии «Приднестровский химический завод» в Днепропетровской области, сообщили в ведомстве.

Минобороны располагает документом, подтверждающим критическое состояние хранилищ и нецелевого расходования выделенных Евросоюзом денежных средств на содержание объекта, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

На днях сообщалось, что в поселке городского типа Воскресенское Николаевской области по указанию командования ВСУ проведена постановочная съемка «актов мародерства», якобы совершенных российскими военными.

Согласно информации Минобороны, служба безопасности Украины готовит очередную «чудовищную провокацию» в Одесской области для обвинения военнослужащих России в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей.

Маргарита Головатенко