Песков заявил, что спецоперация на Украине предотвращает войну между ядерными державами

Спецоперация России на Украине направлена на отказ Киева от вступления в НАТО, которое могло бы спровоцировать войну между ядерными державами. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он предложил представить, что, вступив в НАТО, Украина как член альянса напала бы на Россию, на российский Крым и задействовала бы статью 5 устава НАТО. Остальные государства, входящие в объединение, тоже вступили бы в войну.

Фото: скриншот видео Минобороны России

— Это стало бы третьей мировой войной. То, что сейчас делается, направлено на то, чтобы сократить вероятность угрозы подобной войны, — передает ТАСС его слова.

Песков выразил надежду, что спецоперация на Украине в ближайшие дни или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путем переговоров. Представитель Кремля подчеркнул, что она может завершиться дипломатическим путем.



Татьяна Леухина