СМИ: во втором туре президентских выборов во Франции лидирует Макрон

Во втором туре президентских выборов во Франции лидирует нынешний глава государства Эммануэль Макрон. Он набирает 57,6% голосов, сообщают французские СМИ со ссылкой на первые данные с участков.

Второй кандидат, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен набирает 42,4% голосов. Процедура голосования завершилась в 20:00 по местному времени (21:00 мск), передает «РИА Новости».

Фото: commons.wikimedia.org

Сегодня в Министерстве внутренних дел страны сообщили, что на втором туре выборов президента Франции явка составила 63,23%. В 2017 году за аналогичный период этот показатель оценивался в 65,3%.

Напомним, Макрон также лидировал по итогам первого тура выборов, который прошел почти две недели назад. Нынешний президент страны набрал 27,84% голосов, а Ле Пен — 23,15%.

Диана Жиленкова