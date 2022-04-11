По итогам первого тура выборов президента Франции лидирует Макрон

МВД Франции подсчитало 100% голосов в рамках первого тура выборов президента страны. По данным ведомства, нынешний глава государства Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, а кандидат от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 23,15%.

Третью строчку в списке занимает глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, который набрал 21,95% голосов. За ним следует основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур с 7,07% голосов. На пятом месте оказался кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс (4,78%), передает «РИА Новости».

Фото: commons.wikimedia.org (на фото — Марин Ле Пен)

После подсчета 97% протоколов Макрон набрал 27,6% голосов, Ле Пен — 23,41%. За ними следовал глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 21,95% голосов.

Президентские выборы проходят и в Южной Осетии. Сегодня председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Эмилия Гагиева сообщила о проведении второго тура, поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.

По предварительным данным, 36,9% голосов набирает лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. За ним следует действующий президент республики Анатолий Бибилов с 33,5% голосов. Они и примут участие во втором туре президентских выборов.



Диана Жиленкова