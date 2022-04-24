Явка во втором туре президентских выборов во Франции превысила 63%

По итогам второго тура выборов президента Франции явка превысила 63%. Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны.

Избирательные участки открылись в 8:00. По состоянию на 17:00 по местному времени (18:00 мск) явка во втором туре составила 63,23%. А в 2017 году за аналогичный период этот показатель оценивался в 65,3%, передает «РИА Новости».

Фото: commons.wikimedia.org (на фото — Марин Ле Пен)

Сейчас на пост президента Франции претендуют нынешний глава государства Эммануэль Макрон и кандидат от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. В первом туре лидировал Макрон с 27,84% голосов, Ле Пен набрала 23,15%.

На прошлой неделе в Париже прошли демонстрации с призывом бойкотировать второй тур президентских выборов. Манифестанты также выступили против возможного избрания Ле Пен.

Диана Жиленкова