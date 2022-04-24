Татарстан и Туркменистан реализовали ряд контрактов по итогам взаимных визитов делегаций

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым во дворце конгрессов «Рухыет». Вместе с президентом в Ашхабад прибыли генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.



Итогами взаимных визитов делегаций стала реализация ряда контрактов. Сюда вошли поставки почти 2 тысяч единиц автомобилей КАМАЗ. По линии «Татнефти» контракты продлены вследствие высокой оценки президента Туркменистана. Поставлена задача увеличения добычи на месторождении Готурдепе. Также ведется строительство отделений учебно-сервисного центра в четырех административных округах Туркменистана. В мае и июне планируется открытие двух из них.

На рынок Туркменистана в 2021 году поставили несырьевой продукции предприятий группы «Татнефть» и других российских производителей на сумму более 1,35 млрд рублей. В качестве перспективных направлений развития сотрудничества обозначили проекты импортозамещения в части организации производств по ремонту нефтепромыслового оборудования.

Как отметил президент Татарстана, в прошлом году объем товарооборота между республикой и Туркменистаном составил $77,5 млн. Есть хороший потенциал для наращивания показателей, в частности по направлениям нефтеразведки, нефтедобычи, транспортировки газа, а еще автомобиле-, авиа-, судостроения и поставок химической продукции.

Маргарита Головатенко