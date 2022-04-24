Объем товарооборота Татарстана и Туркменистана в 2021 году составил $77,5 млн

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл во дворец конгрессов «Рухыет» в Туркменистане, где состоялась его встреча с президентом государства Сердаром Бердымухамедовым.



Минниханов еще раз уже лично поздравил Бердымухамедова с победой на выборах президента Туркменистана. Вместе они осмотрели выставку, посвященную национальному празднику — дню скакуна и туркменского алабая.

В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и Туркменистаном. Татарстан активно сотрудничает в ведении российско-туркменских отношений. Так, в Ашхабаде работают филиалы ведущих компаний Татарстана: ПАО «Татнефть», ПАО «КАМАЗ», «КЭР-холдинг». По контракту поставлено 1 982 «КАМАЗа». Казанский вертолетный завод поставил в Туркменистан «Ансат» для оказания неотложной скорой помощи населению, еще поставлен медицинский МИ-17-1В. Зеленодольский завод им. Горького поставил два скоростных пассажирских судна проекта А 145.

Во время встречи руководители обсудили перспективы дальнейшего расширения сотрудничества. Как отметил президент Татарстана, в прошлом году объем товарооборота между республикой и Туркменистаном составил $77,5 млн. Есть хороший потенциал для наращивания показателей, в частности по направлениям нефтеразведки, нефтедобычи, транспортировки газа, а еще автомобиле-, авиа-, судостроения и поставок химической продукции.

Сердар Бердымухамедов заверил о готовности продолжать традицию тесного сотрудничества с Татарстаном как одним из экономически и промышленно развитых регионов России.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Напомним, в 2020 году товарооборот между Туркменистаном и Россией составил $970,1 млн, а между Татарстаном и Туркменистаном — $107 млн.

В марте Минниханов в ходе рабочего визита в Сенегал встретился с главой страны Маки Саллом. На встрече президенты обсудили итоги визита делегации Татарстана в Сенегал, а также планы по дальнейшему развитию. Оба сошлись во мнении, что держащийся последние два года товарооборот между странами на уровне $2 млн является низким показателем.

Маргарита Головатенко