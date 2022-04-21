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Минздрав России зарегистрировал препарат от COVID-19 «Скайвира»

21:20, 21.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Минздрав России зарегистрировал препарат от COVID-19 «Скайвира»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минздрав России зарегистрировал новый препарат от коронавируса «Скайвира». Лекарство разработала фармацевтическая компания «Промомед».

Средство для направленной этиотропной терапии COVID-19 разработали на основе нирматрелвира и ритонавира, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале апреля Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат для лечения коронавируса «Ковипир». В конце марта ведомство зарегистрировало лекарство для лечения COVID-19 под названием «Лагеврио». Препарат показан для лечения подтвержденных случаев COVID-19 — от легкого до среднетяжелого течения у взрослых пациентов из групп риска прогрессирования до тяжелого течения COVID-19 и/или госпитализации.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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комментарии

  • Анонимно 21:37
    как Средства для лечения ВИЧ-инфекции могут лечит простуду?
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