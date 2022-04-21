Минздрав России зарегистрировал препарат от COVID-19 «Скайвира»
Минздрав России зарегистрировал новый препарат от коронавируса «Скайвира». Лекарство разработала фармацевтическая компания «Промомед».
Средство для направленной этиотропной терапии COVID-19 разработали на основе нирматрелвира и ритонавира, пишет ТАСС.
В начале апреля Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат для лечения коронавируса «Ковипир». В конце марта ведомство зарегистрировало лекарство для лечения COVID-19 под названием «Лагеврио». Препарат показан для лечения подтвержденных случаев COVID-19 — от легкого до среднетяжелого течения у взрослых пациентов из групп риска прогрессирования до тяжелого течения COVID-19 и/или госпитализации.
комментарии