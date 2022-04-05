В России зарегистрировали препарат от COVID-19 «Ковипир»

Фото: Ринат Назметдинов

Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат для лечения коронавируса «Ковипир». Об этом свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств.

Форма выпуска препарата — капсулы. Разработчиком выступает АО «Фармасинтез». Ввод в гражданский оборот разрешен до 1 января 2023 года.

Фото: Ринат Назметдинов

На прошлой неделе Минздрав России зарегистрировал еще один препарат для лечения COVID-19 — «Лагеврио». Лекарство используется от легкого до среднетяжелого течения болезни у взрослых пациентов из групп риска прогрессирования до тяжелого течения и/или госпитализации.

Несколько дней назад в России зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от коронавируса. Препарат, состоящий из двух компонентов, вводится с помощью специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели.

Диана Жиленкова