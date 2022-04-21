ПФР в прошлом году направил на поддержку граждан более 10 трлн рублей

Фото: Анна Сейтумерова

Пенсионный фонд России в прошлом году направил на выплату пенсий и пособий, меры поддержки семей с детьми свыше 10,1 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

Почти 8,8 трлн рублей (более 86% от перечисленных средств) направили на выплату пенсий. На различные меры поддержки семей с детьми направили более 660 млрд рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Свыше 52 млрд направили на выплаты малообеспеченным семьям: беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, и одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 17 лет. Помощь получили более 196 тысяч беременных женщин и родители 1,6 млн детей.

Почти 209,5 млрд выделили на единовременные выплаты семьям с детьми школьного возраста, которые осуществлялись в августе 2021 года. Почти 400 млрд рублей пошли на выплату материнского капитала, передает ТАСС.

В феврале в Минтруда Татарстана сообщали, что в 2022 году на меры социальной поддержки предусмотрено 24,7 миллиарда рублей. Из них 10,6 миллиарда — это средства федерального бюджета, а 14,1 миллиарда — регионального. В ведомстве подчеркнули, что каждый второй рубль в Татарстане направлен на поддержку семей с детьми.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в этом году на пособия малообеспеченным семьям России с детьми выделят 505 миллиардов рублей. Размер пособий малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет составляет 50, 75 или 100% от величины регионального прожиточного минимума на ребенка.



Татьяна Леухина