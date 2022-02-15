На соцподдержку жителей Татарстана в 2022 году выделят почти 25 миллиардов рублей

В 2022 году на меры социальной поддержки по линии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ предусмотрено 24,7 миллиарда рублей. Из них 10,6 миллиарда — это средства федерального бюджета, а 14,1 миллиарда — регионального бюджета.

Как заявили в ведомстве, ежегодны объемы финансирования на меры социальной поддержки увеличиваются, при этом «количество получателей мер уменьшается за счет повышения доходов граждан и применение принципов адресности».



В Минтруда РТ также отметили, что каждый второй рубль в Татарстане направлен на поддержку семей с детьми. Наиболее «гибким и востребованным у граждан» механизмом поддержки рождаемости, в частности, являются выплаты семьям с детьми. Так, на меры социальной поддержки семьям с детьми в 2022 году по линии Минтруда РТ предусмотрено 11,6 млрд рублей, из которых средства федерального бюджета — 6,9 миллиарда рублей, а оставшееся — средства РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Отметим, что в России до 2024 года на дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми направят 2,1 трлн рублей из федерального бюджета. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что к 2024 году меры соцподдержки будут получать 2,5 млн российских семей. Такой показатель планируется достичь благодаря национальному проекту «Демография».





Сергей Афанасьев