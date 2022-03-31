Путин подписал указ о ежемесячных выплатах семьям с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате семьям с детьми от восьми до 17 лет, нуждающимся в соцподдержке. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Размер таких выплат составляет 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе, где проживают такие семьи.

Выплата устанавливается с 1 апреля 2022 года. О новых выплатах Путин объявлял 8 марта. Тогда он сообщил, что первые средства начнут поступать уже в мае.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава Минфина России Антон Силуанов сообщал, что на осуществление выплат из бюджета выделят порядка 455 млрд рублей. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказывал, что размер выплат будет составлять от шести до 12 тысяч рублей.



Татьяна Леухина