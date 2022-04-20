Субботина выиграла вторую золотую медаль на открытом чемпионате России по синхронному плаванию в Казани

Фото: realnoevremya.ru / скриншот видео

Варвара Субботина завоевала золотую медаль на открытом чемпионате России по синхронному плаванию в произвольной программе солисток. Соревнования проходят в Казани.

Субботина заняла 1-е место с результатом 97,1667 балла, 2-е место — у Василины Хондошко из сборной Белоруссии (94,1), 3-е — у Агнии Тулуповой из сборной России до 18 лет (93), пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Соревнования в столице Татарстана проходят с 18 по 22 апреля. В состязаниях принимают участие около 300 синхронистов из 11 регионов страны. «Реальное время» побывало на церемонии открытия чемпионата. Все подробности — в видеорепортаже.

Татьяна Леухина