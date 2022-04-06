В Казани в апреле пройдет чемпионат России по синхронному плаванию

В Казани с 18 по 22 апреля во Дворце водных видов спорта пройдет чемпионат России по синхронному плаванию среди спортсменов от 15 лет. В соревнованиях примут участие около 300 синхронистов из 11 регионов страны.

Казань будут представлять спортсмены республиканской спортивной школы олимпийского резерва «Акватика». На турнире разыграют награды в различных дисциплинах, среди которых сольные выступления, дуэты, группы, комби.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Билеты на турнир можно купить с 18 по 21 апреля в кассе Двора водных видов спорта, на сайте kzn.kassir.ru. Стоимость билетов — 300 и 400 рублей, они будут действовать во время всего соревновательного дня, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В конце марта министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что в Казани планируют провести три турнира по водным видам спорта под названием «Кубок дружбы». Предполагается, что соревнования пройдут летом, осенью и в декабре.



Татьяна Леухина