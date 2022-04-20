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Путин считает, что замещение иностранного общепита российским повысит его качество

15:16, 20.04.2022 4
Путин считает, что замещение иностранного общепита российским повысит его качество
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, что уход зарубежных заведений общепита с отечественного рынка откроет новые возможности для российских предпринимателей. Они смогут занять место прекративших деятельность.

— Я на 100% уверен в том, что замещение иностранных собственников и производителей [российскими] приведет к повышению качества обслуживания наших граждан, — высказался глава государства.

Вместе с этим Путин обратил внимание, что многие зарубежные предприятия сферы общепита лишь грозятся уйти с российского рынка. На деле же они остаются работать, пишет ТАСС.

Напомним, из России иностранные заведения общепита начали уходить после начала спецоперации на Украине. В их числе был и McDonald's, который 8 марта объявил о приостановке своей деятельности в стране.

Фото: Максим Платонов (архив)

Однако закрылись не все рестораны McDonald's, которых в России насчитывается 850. Так, согласно последнему исследованию, в Татарстане работают все 29 заведений быстрого питания сети. Продолжают обслуживать россиян и жителей Башкирии, Свердловской и Новосибирской областей. Полностью McDonald’s закрылись в 41 регионе.

Татьяна Демина
ОбществоВластьБизнесУслуги Татарстан

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 20 апр
    Добавки всякие наши тоже усеют использовать
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  • Анонимно 20 апр
    Это хорошо повлияет на патрилтизм
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  • Анонимно 20 апр
    С уходом иностранных футболистов, качество российского футбола вряд ли повыситься! Так и здесь: отсутствие конкуренции и стандартов высокого качества - путь к старым тошниловкам...
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  • Анонимно 20 апр
    Очень хорошо, перспектива уподобиться фигурой среднестатистическому американцу у наших детей снизится. Может, не будет так вкусно пахнуть, зато натуральное.
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