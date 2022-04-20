В России за сутки выявили 9 195 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 9 195 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 18 101 986 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 20 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 16 200 человек, всего выздоровевших — 17 423 428 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 223 россиян, всего от инфекции скончался 374 171 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в России выявили 8 640 случаев заболевания коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко