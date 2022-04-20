Главное о коронавирусе на 20 апреля: «слоновая болезнь» после COVID-19, новых штаммов вируса в России нет

Фото: Максим Платонов

Минздрав Татарстана сообщил о новых случаях смерти от коронавируса

За последние сутки в Татарстане выявлено 245 случаев заражения коронавирусом. Всего на 20 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 142 352. Выздоровели за весь период 136 225 человек, в том числе 248 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 953 человека, за минувшие сутки — четверо. Госпитализировали за сутки 59 человек.

По данным Минздрава Татарстана на 19 апреля, в республике коронавирус стал причиной смерти еще троих человек. От COVID-19 скончались женщины 1942, 1943 и 1946 годов рождения.

В Роспотребнадзоре сообщили, что мутации COVID-19 не закончатся

За последние сутки в России выявили 9 195 новых случаев коронавируса, выздоровели 16 200 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 101 986 человек, а выздоровевших — до 17 423 428. За сутки болезнь унесла жизни 223 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 374 171 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации в России, говорить о завершении пандемии коронавируса не приходится. По ее словам, инфекция по-прежнему является значимой угрозой для жизни и здоровья жителей страны. В особенности это касается тех, кто относится к группам риска.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что мутации коронавируса не закончатся ни на омикрон-штамме, ни на другом варианте вируса, поскольку это — естественный процесс эволюции. По данным Роспотребнадзора, за 15-ю неделю 2022 года доля омикрон-штамма среди выявляемых случаев коронавируса в России выросла до 97,5%. При этом доля дельта-штамма сократилась до 0,5%.

Фото: Максим Платонов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не получал приглашения участвовать в глобальном саммите по ситуации с пандемией. Напомним, накануне Белый дом сообщил, что планируется проведение саммита по вопросам борьбы с пандемией. Предполагается, что он пройдет в формате видеоконференции 12 мая. Первый такой саммит президент США Джо Байден провел 22 сентября 2021 года, тогда он выступил с инициативой выйти на уровень вакцинации от коронавируса в 70% населения мира в течение года.

ФАС согласовала цены на новые формы детской вакцины от COVID-19. Так, новые упаковки «Спутник М» будут стоить 3 002,40 рубля (5 доз), 6 004,80 рубля (10 доз) и 12 009,60 рубля (20 доз). При этом стоимость 1 дозы, состоящей из 2 компонентов, соответствует ранее зарегистрированной. В ведомстве напомнили, что вакцина включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что в России не зафиксировано новых вариантов COVID-19. Он уточнил, что на сегодняшний день в стране доминирует вариант «омикрон», его две основные сублинии — ВА.1 и ВА.2 (стелс-омикрон), при этом доля стелс-омикрона к концу марта достигла примерно 80% и после этого существенно не меняется.

Фото: Максим Платонов

Иммунолог Владимир Болибок сообщил, что после перенесенного коронавируса у человека может появиться «слоновая болезнь» — редкое проявление постковидного синдрома. По его словам, такое заболевание появляется из-за поражения лимфатической системы и ее воспаления. При дельта-штамме пациенты жаловались на интенсивные боли в животе из-за воспаления лимфоузлов брыжейки кишечника, при омикроне — у них наблюдались интенсивные боли в горле из-за воспаления лимфоузлов в шее, рассказал эксперт.

Главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк заявил, что у человека после перенесенного коронавируса может начаться бессонница. По его словам, данная проблема тоже является одним из проявлений тревожно-депрессивных расстройств постковидного синдрома. Саморегуляция и поддержка близких — такие методы профилактики негативных последствий коронавирусной инфекции, но, если они не срабатывают, стоит обратиться к специалистам.

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что у переболевших COVID-19 намного раньше стали проявляться возрастные заболевания. Так, частота возникновения сердечно-сосудистых нарушений увеличилась от двух до пяти раз, при учете всех других факторов. При этом возникать проблемы начали в возрасте 50-55+. Кроме того, после коронавируса у человека может проявиться диабет второй степени или могут произойти некоторые изменения в работе мозга, предупредил врач.

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Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщила, что установление дополнительных выходных дней 4—6 мая не обсуждается. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в столице якобы могут сделать выходными несколько дней между майскими праздниками, создав таким образом длинные каникулы с 1 по 10 мая из-за потенциального роста заболеваемости коронавирусом.

Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Елена Степченкова заявила, что коечный фонд для больных коронавирусом в регионе сократили за неделю на 22%. В Минздраве уточнили, что сейчас для лечения больных коронавирусом развернули 709 коек, а свободный коечный фонд составляет около 22%.

Компания «Омскоблавтотранс» с 22 апреля возобновит выполнение автобусных рейсов из Омска в Павлодар, прерванное из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что для въезда в Казахстан необходимо предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом на коронавирус, выданную не ранее 72 часов на момент пересечения границы.

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Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова сообщила, что власти региона на фоне снижения заболеваемости коронавирусом разрешили на 100% заполнить летние лагеря для детского отдыха. Отмечается, что для защиты детей сохраняется ряд мер: обязательное обследование персонала, массовые мероприятия только на открытом воздухе, уборка и дезинфекция.

Принципиально новый метод диагностики заболеваний разработали ученые из НИИ точной механики и оптики в Санкт-Петербурге и Университета Центральной Флориды. Эта технология является альтернативой ПЦР-тестированию, а в ее основе лежит использование ДНК-машин, специальных молекул нуклеиновых кислот. Идея, которую предлагают ученые, заключается в том, чтобы сразу получать данные из ДНК или РНК, без многократного «умножения» участка в лабораторных условиях. На этом принципе становится возможным создавать принципиально новые тест-системы.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отменил обязательное ношение защитных масок в общественных местах. При этом он напомнил, что физическим и юридическим лицам необходимо соблюдать требования, установленные Роспотребнадзором. Из указа губернатора так же исчезли рекомендации об организации образовательного процесса в дистанционном формате, а еще пункты, которые касаются тестирования и соблюдения карантина для граждан, прибывающих из зарубежных стран.

В Японии задержали главу организации, которая пыталась сорвать вакцинацию

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 505 976 186 человек, 6 203 379 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 733 172). На второй строчке — Индия (43 047 594), на третьей — Бразилия (30 275 219), на четвертой — Франция (28 006 219), на пятой — Великобритания (22 033 383).



Больше всего смертей зафиксировано в США (989 366). За ними следуют Бразилия (662 396), Индия (522 006), Россия (366 436, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (323 973).

Британские депутаты проведут 21 апреля голосование по поводу того, ввел ли премьер-министр Борис Джонсон в заблуждение парламент заявлениями по поводу своего участия в вечеринках в разгар пандемии коронавируса в 2020 году. В случае если предложение лейбористов будет одобрено, рассмотрением этого вопроса может заняться межпартийный парламентский комитет по привилегиям. Он обладает полномочиями проверять деятельность депутатов, которыми в Великобритании в обязательном порядке являются все члены кабинета министра, включая главу правительства.

Министр здравоохранения Нидерландов Эрнст Кёйперс сообщил, что правительство страны приняло решение отменить необходимость предъявления санитарного пропуска по прибытии в страну. По его словам, ношение масок в самолетах и аэропортах остается в силе. Уходит в прошлое и рекомендация по тестированию в домашних условиях сразу же по прибытии и на пятый день пребывания в стране.

Фото: Максим Платонов

Правительство Испании смягчило масочный режим в стране, введенный из-за пандемии. До настоящего времени жителям нужно было в обязательном порядке носить маски в помещениях во всех общественных местах, в том числе в магазинах, кафе, ресторанах или школах. Несмотря на решение правительства, это средство защиты еще нужно будет носить в больницах, домах престарелых, а также в общественном транспорте.

Тест на коронавирус 73-летнего президента Финляндии Саули Ниинистё дал положительный результат. Отмечается, что, несмотря на заболевание, президент чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно. Однако его планировавшийся 21—22 апреля визит в Норвегию будет отложен.

Глава польского Минздрава Адам Недзельский заявил, что ведомство готовится подать в суд на производителей вакцин от COVID-19. Причиной конфликта Минздрава с производителями вакцин стал их отказ изменить условия подписанного ранее договора на поставку антиковидных сывороток в Польшу. Как указал Недзельский, «Польша обратилась к Еврокомиссии и к основным производителям вакцин, чтобы поставки, которые были запланированы в больших количествах в ближайшие кварталы, распределить на более долгое время».

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Заместитель главы Управления по контролю над заболеваниями Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР У Лянъю рассказал, что в Китае с начала марта выявлено более 497 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Он отметил, что в ближайшее время власти намерены ускорить вакцинацию наиболее уязвимой социальной группы — пожилых людей. К 18 апреля в Китае сделано около 3,3 млрд прививок от коронавируса — полный курс из двух прививок прошли 1,247 млрд человек.

Китайские ученые, проанализировав особенности взаимодействия COVID-19 с различными биологическими видами, пришли к выводу, что «омикрон», скорее всего, мутировал из варианта SARS-CoV-2, который сначала был передан от человека к кошке, потом от кошки к мыши, а затем вновь вернулся от грызуна к человеку. В процессе исследования они изучили взаимодействие шипов разных штаммов COVID-19 с рецептором АСЕ2 человека, мышей, кошек, свиней, лошадей, овец, собак и крыс.

Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс с 22 апреля отменят ряд санитарных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Как сообщил в среду премьер-министр региона Доминик Перротт, будет снято требование об обязательном карантине для близко контактировавших с пациентами с COVID-19 и членов их семей. Также премьер штата отметил, что 30 апреля будет отменено требование об обязательном карантине для тех, кто въезжает на территорию штата, не имея вакцинации против коронавируса. Непривитым приезжим будет необходимо один раз пройти экспресс-тест в течение 24 часов после прибытия.

Фото: pixabay.com

Японская полиция арестовала руководителя организации YamatoQ Иппэя Окамото по подозрению в срыве вакцинации против коронавируса. Члены этой группы 7 апреля с криками «коронавирус не существует» совершили вылазку в поликлинике, где прививали детей в возрасте от пяти до 11 лет. YamatoQ называет себя подразделением американского конспирологического движения QAnon, члены которого верят в то, что бывший президент США Дональд Трамп противостоит некоей тайной и могущественной клике сатанистов из числа демократов.

Правительство Парагвая разрешило въезжать в страну непривитым от коронавируса путешественникам. Теперь все въезжающие на территорию Парагвая должны предоставить сертификат о вакцинации от COVID-19. В случае отсутствия сертификата о вакцинации необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до вылета.

Боаоский азиатский форум на восточном побережье южнокитайской провинции Хайнань впервые в истории начинает работу в режиме абсолютной изоляции из-за коронавируса. Как проинформировали ранее местные власти, на этот раз БАФ планирует принять порядка 3 тысяч человек, включая выступающих на сессиях, представителей СМИ, сопровождающий и обслуживающий персонал.

Максим Кокунин