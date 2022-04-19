В России выявили 8 640 случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в России выявили 8 640 случаев заболевания коронавирусом. Всего зарегистрирован 18 092 791 случай, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 19 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 16 763 человека, всего выздоровевших — 17 407 228 человек.
За сутки коронавирус унес жизни 235 россиян, всего от инфекции скончались 373 948 человек.
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