В России выявили 8 640 случаев коронавируса за сутки

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в России выявили 8 640 случаев заболевания коронавирусом. Всего зарегистрирован 18 092 791 случай, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 19 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 16 763 человека, всего выздоровевших — 17 407 228 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 235 россиян, всего от инфекции скончались 373 948 человек.

Фото: realnoevremya.ru

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